Özgür Özel’den adaylığa yeşil ışık: Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim

CHP'den 5 milyonu kaçırdılar hem de alay ettiler: 'Çay parası lazımsa ısmarlayalım'
Yeni Parti’nin kuruluşundan bir gün önce CHP grubunun aidat hesabında bulunan 5 milyon liranın, milletvekillerinin imzalarının izinsiz kullanılmasıyla yeni partiye geçecek isimlere aktarıldığı iddia edilmişti. Gazeteci Fatih Atik, 23 Temmuz 2026’da gerçekleştiği belirtilen para transferinin detaylarını sosyal medya hesabından belgelere dayandırdığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurmuştu. Atik, milletvekillerinin imzalarının izinleri dışında kullanılarak bankaya talimat yazıldığını belirtmiş ve “CHP’nin aidat hesabında biriken 5 milyon TL, bir gün sonra Yeni Parti’ye geçecek milletvekillerine geri gönderildi” ifadelerini kullanmıştı. Atik, TGRT Haber canlı yayınında ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Parti cephesinden konuya yanıt geldiğini belirten Atik, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in ve diğer Yeni Partili milletvekillerinin konuya alaycı yaklaştığını aktardı. Atik, Emir’in “Bu CHP’nin çay parasıydı, çay parasına ihtiyacınız varsa biz size çay ısmarlayalım” ifadelerini kullandığını dile getirdi.