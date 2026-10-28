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Asgari ücret için dikkat çeken kulis: Yüzleri güldüren bir yıl olacak
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21:55, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:56, 28/10/2026, Çarşamba

Asgari ücret için dikkat çeken kulis: Yüzleri güldüren bir yıl olacak

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü 2027 yılında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında konuşan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Emekliler için 2027'nin yüzleri güldüren bir yıl olacağını söyleyen Ünal, asgari ücretin de ‘ciddi manada yükseltilebileceğini’ ifade etti.

Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ve emekli maaşlarında yapılabilecek zamlar gündemdeki yerini koruyor. 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, TVNET ekranlarında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Siyaseten programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, emekli maaşları ve asgari ücrette önemli artışlar yaşanabileceğine işaret etti.

‘2027 EMEKLİLER AÇISINDAN YÜZLERİ GÜLDÜREN BİR YIL OLACAK’

Emekli maaşlarının Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olduğunu belirten Ünal, maaşlarda yapılacak iyileştirmelerin henüz netleşmediğini söyledi. Aydın Ünal,
"Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi emeklilerin maaşları. Bunun nasıl iyileştirileceği, ne yönde iyileştirileceği yönünde epeyce bir şu anda spekülasyon var. Bunların netleşmesi herhalde aralık ayını, ocak ayını bulacaktır"
dedi.
2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaşan Ünal,
"Ama 2027 benim gördüğüm kadarıyla emekliler açısından yüzleri güldüren bir yıl olacak. Çünkü gerçekten çok çile çektiler. Ücretleri çok düşük kaldı"
 ifadelerini kullandı.

‘ASGARİ ÜCRET CİDDİ MANADA YÜKSELTİLEBİLİR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Ünal, 2027 ve sonrasında maaşlarda iyileştirme beklendiğini belirtti.

Emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmesinin ardından asgari ücret konusuna da değinen Ünal, milyonlarca çalışanı ilgilendiren artış için dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Ünal,
"Asgari ücret için önümüzde iki ay var ama 2027'nin başında belirlenecek asgari ücret de buna paralel olarak, emekli maaşlarına paralel olarak ciddi manada yükseltilebilir"
sözleriyle yeni yılda yüksek oranlı zam yapılabileceğini ifade etti.
Başlıklar :2027 Asgari Ücret ZammıAsgari ÜcretEmekli Maaşı
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