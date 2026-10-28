Asgari ücret için dikkat çeken kulis: Yüzleri güldüren bir yıl olacak
Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü 2027 yılında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında konuşan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Emekliler için 2027'nin yüzleri güldüren bir yıl olacağını söyleyen Ünal, asgari ücretin de ‘ciddi manada yükseltilebileceğini’ ifade etti.
Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ve emekli maaşlarında yapılabilecek zamlar gündemdeki yerini koruyor. 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, TVNET ekranlarında dikkat çeken açıklamalar geldi.
Siyaseten programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, emekli maaşları ve asgari ücrette önemli artışlar yaşanabileceğine işaret etti.
‘2027 EMEKLİLER AÇISINDAN YÜZLERİ GÜLDÜREN BİR YIL OLACAK’
‘ASGARİ ÜCRET CİDDİ MANADA YÜKSELTİLEBİLİR’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Ünal, 2027 ve sonrasında maaşlarda iyileştirme beklendiğini belirtti.
Emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmesinin ardından asgari ücret konusuna da değinen Ünal, milyonlarca çalışanı ilgilendiren artış için dikkat çeken bir tahminde bulundu.