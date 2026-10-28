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Bakan Tekin 'o gün yemin ettik' diyerek anlattı: İmam hatiplerin üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
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12:08, 28/10/2026, Çarşamba

Bakan Tekin 'o gün yemin ettik' diyerek anlattı: İmam hatiplerin üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen İmam Hatip Okullarının Kuruluşunun 75. Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada 28 Şubat sürecine ve vesayet dönemine sert eleştiriler yöneltti. 2002 yılından itibaren katsayı engeli ve kesintisiz eğitim garabetini ortadan kaldırdıklarını belirten Tekin, "İmam hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, tarihe bunun böyle not edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Önder İmam Hatipliler Derneği, Erzurum İmam Hatipliler Derneği ve Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortaklığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İmam Hatip Okullarının Kuruluşunun 75. Yıl Dönümü ve İmam Hatipler Haftası Programı"na katıldı.

Erzurum'da gerçekleşen programda eğitim camiasına ve kamuoyuna önemli mesajlar veren Bakan Tekin, AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerini işaret ederek eğitimdeki vesayet odaklarının nasıl tasfiye edildiğini aktardı.

"ESKİ TÜRKİYE'YE AİT YASAKLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATTIK"

2002 öncesindeki yasakçı anlayışa dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vesayet odaklarının uygulamalarını tarihin çöplüğüne gönderdiklerini vurguladı:

"O gün eski Türkiye'ye ait ne varsa hepsini çöpe atmaya karar verdik, o gün eski Türkiye'ye ait ne kadar yasak varsa hepsini ortadan kaldırmaya yemin ettik ve teker teker hepsini tarihin çöplüğüne kaldırdık. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat iradesi çok şükür 2002 yılında bitti ve Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede başbakan olarak göreve başladı."

İmam hatip okullarının yeniden itibar ve özgürlük kazandığı süreci detaylandıran Bakan Tekin, atılan reform adımlarını şu sözlerle hatırlattı:

"Adım adım bu yasakları kaldırdık; önce katsayı engelini, ardından 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim garabetini ortadan kaldırdık ve imam hatip okulları yeniden özgürlüğüne kavuştu."

"TARİHE BÖYLE NOT EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatip okullarının gelişimi ve önünddeki engellerin kaldırılmasındaki rolüne özel vurgu yapan Bakan Tekin, konuşmasını dikkat çeken şu ifadelerle tamamladı:

"İmam hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, tarihe bunun böyle not edilmesini istiyorum. Onun çabaları sayesinde imam hatip okulları yeniden özgürlüğüne kavuştu. Vatandaşımız yeniden çocuklarını gönül rahatlığıyla imam hatip okullarına göndermeye başladı."

Başlıklar :Yusuf TekinErzurumİmam Hatip okulları
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