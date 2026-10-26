Soylu'dan sanatçı Nev'e vefa: Üniversiteden sınıf arkadaşımdı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversite yıllarından sınıf arkadaşı olan sanatçı Nev'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Türk müziğinin sevilen isimlerinden 'Nev' lakaplı Nevzat Doğansoy'un cenaze töreninde dikkat çeken bir vefa örneği yaşandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren ve hayatını kaybeden ünlü sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soylu, Nev ile bilinmeyen geçmişlerini anlattı. Ünlü sanatçıyla üniversiteden sınıf arkadaşı olduklarını belirten Soylu, "Hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde birlikte dört yıl okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama hep haberleştik. Zor bir dönem geçirdi, iki kez entübe oldu. Birincisinden önce durumu iyiye gidiyordu ama takdiriilahi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanarak eski dostuna veda etti.