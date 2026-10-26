Bayrampaşa'da İSKİ'nin kazı çalışmasında göçük faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 35 yaşındaki işçi Ali D., ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgedeki çalışmalar durdurulurken, göçüğün nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yürüttüğü altyapı çalışması faciayla sonuçlandı.
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde devam eden kazı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Bu sırada çalışma alanında bulunan işçilerden Ali D. (35), toprak altında kaldı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda Ali D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Acı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.
ALTYAPI ÇALIŞMALARI DURDURULDU
Göçük nedeniyle Şehir Parkı Caddesi'ndeki trafik akışında geçici aksamalar yaşandı. Bölgede yürütülen altyapı çalışmaları durdurulurken, olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.