, Pazar12:23, 25/10/2026
Bakan Kemal Memişoğlu numarasını verdi salondaki katılımcılar telefona sarıldı: ‘Hemen de test ediyorlar’
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde cep telefonu numarasını sağlık çalışanlarıyla paylaştı. "Eksiğiniz, sıkıntınız varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz" diyen Memişoğlu'nun sözlerinin ardından salondaki katılımcılar telefonlarına sarıldı. Peş peşe gelen aramalara Bakan Memişoğlu'nun verdiği esprili yanıt ise salonda gülüşmelere neden oldu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Konuşmasında hekimlerin karşılaştıkları sorunlara ve taleplerine değinen Memişoğlu, kendisine doğrudan ulaşabilmeleri için kişisel cep telefonu numarasını katılımcılarla paylaştı.
NUMARAYI ALAN KATILIMCILAR HEMEN ARADI
Sağlık çalışanlarına
"Eksiğiniz, sıkıntınız varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz"diye seslenen Bakan Memişoğlu'nun çağrısı salonda karşılık buldu. Numarayı kaydeden bazı katılımcılar, konuşma devam ederken Bakan Memişoğlu'nu aramaya başladı.
Telefonunun çalması üzerine Memişoğlu,
"Hemen de test ediyorlar"diyerek esprili bir karşılık verdi. Kongrede yaşanan bu anlar salonda gülüşmelere neden oldu.