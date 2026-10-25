Bakan Kemal Memişoğlu numarasını verdi salondaki katılımcılar telefona sarıldı: ‘Hemen de test ediyorlar’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Konuşmasında hekimlerin karşılaştıkları sorunlara ve taleplerine değinen Memişoğlu, kendisine doğrudan ulaşabilmeleri için kişisel cep telefonu numarasını katılımcılarla paylaştı.

NUMARAYI ALAN KATILIMCILAR HEMEN ARADI

Sağlık çalışanlarına "Eksiğiniz, sıkıntınız varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz" diye seslenen Bakan Memişoğlu'nun çağrısı salonda karşılık buldu. Numarayı kaydeden bazı katılımcılar, konuşma devam ederken Bakan Memişoğlu'nu aramaya başladı.