23:31, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 23:43, 23/10/2026, Cuma
Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut sedyeyle hastaneye kaldırıldı
Türk arabesk müziğinin usta ismi Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda şarkı söylediği sırada aniden fenalaştı. 79 yaşındaki sanatçı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından masaların arasından sedyeyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Masaların arasından sedyeyle çıkarıldı
Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü'ndeki bir ocakbaşı restoranında meydana geldi. Sahnede sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada aniden rahatsızlanarak yere yığılan Hakkı Bulut'un yardımına ilk olarak mekandaki davetliler ve çalışanlar koştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen acil sağlık ekipleri, sanatçıya restoran içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Müşterilerin endişeli bakışları arasında sedyeye alınan Bulut, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek müşahede altına alındı. Usta sanatçının tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.
Hayat
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut sahnede fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı
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