Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut sedyeyle hastaneye kaldırıldı

Masaların arasından sedyeyle çıkarıldı

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü'ndeki bir ocakbaşı restoranında meydana geldi. Sahnede sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada aniden rahatsızlanarak yere yığılan Hakkı Bulut'un yardımına ilk olarak mekandaki davetliler ve çalışanlar koştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen acil sağlık ekipleri, sanatçıya restoran içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Müşterilerin endişeli bakışları arasında sedyeye alınan Bulut, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek müşahede altına alındı. Usta sanatçının tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.

Hayat

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut sahnede fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı