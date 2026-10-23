Ünlü sanatçı Hakkı Bulut sahnede fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı
23:28, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, sahnede şarkı söylediği sırada bir anda fenalaştı. İhbar üzerine restorana gelen sağlık ekipleri, ünlü şarkıcıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ünlü şarkıcı 81 yaşındaki Hakkı Bulut, İstanbul'da sahne aldığı restoranda şarkı söylediği sırada bir anda fenalaştı.
HAKKI BULUT SAHNEDE FENALAŞTI
Bulut'un rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede restorana ulaşan ekipler, sanatçıyı sedyeye alarak ambulansa taşıdı.
MÜŞTERİLERİN ARASINDAN SEDYEYLE ÇIKARILDI
Hakkı Bulut'un müşterilerin arasından sedyeyle çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı. Hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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