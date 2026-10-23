Şanlıurfa’nın pul biberi 85 ülkede sofralara lezzet katıyor

da üretilen ve yüksek aromasıyla öne çıkan pul biber, 85 ülkeye ihraç ediliyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, kentte 2025 yılında 155 bin ton biber üretildiğini, bunun yaklaşık yüzde 50’sinin yurt dışına gönderildiğini söyledi.