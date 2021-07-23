Hayat Hakkı Buluttan Reynmen için çalıntı şarkı iddiası
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Hakkı Bulut'tan Reynmen için ‘çalıntı şarkı’ iddiası

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, ‘çalıntı şarkı’ iddiası ile gündeme geldi. 1986'da yayınladığı albümde yer alan bir şarkının Reynmen tarafından izinsiz kullanıldığını söyleyen Bulut, “Bana hiç haber vermemişler” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Hakkı Buluttan Reynmen için ‘çalıntı şarkı’ iddiası
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Sevilen şarkıcı Hakkı Bulut, rapçi Reynmen'in parçasını çaldığını iddia etti. 1986 yılında Nazlım albümünde yer alan bir şarkısının 'Reynmen' olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş tarafından izinsiz kullanıldığını dile getiren Hakkı Bulut, "Popçu mudur, rockçı mıdır bilmediğim Reynmen diye biri var. Gayet de güzel millet seviyor. Bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne.” dedi.

“ÜZERİNE SÖZ YAZMIŞ SÖYLÜYOR”

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Bulut, “1986 yılında Nazlım albümünde 'Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri.' şeklinde sözleri olan bir şarkım var. Reynmen bu şarkımın müziğini olduğu gibi almış, üzerine söz yazmış söylüyor." şeklinde konuştu.

  • "Bir de klip çekmiş yanına almış bir arkadaşını (Lil Bege) Arap Şeyhleri gibi giyinmişler kafalarını da sarmışlar, benim şarkımla dans ediyorlar.” diyen Hakkı Bulut, şu ifadelere yer verdi:

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“RAPOR GELECEK, REYNMEN'İN İŞİ ZOR”

“Bana hiç haber de vermemişler. Düşündüm taşındım biraz da kaşındım 'ne yapsam' dedim şimdi mahkemeye versem kazanırım. Çünkü olduğu gibi benim müziğimi almış. Sonra baktım bu genci birçok insan seviyor, 'mahkemeye gidersem o insanları da üzebilirim' diye düşündüm, sesimi çıkarmadım sadece MESAM bilim kuruluna bildirdim. Bakın bu arkadaş benim şarkımı almış fonda çalıyor, bir hata yapmıştır belki de bilmeden yapmıştır bunun aranjesini yapan kimse o da safmış 'Nasıl olsa Hakkı Bulut bunun farkına varmaz' diye düşünmüş. Şimdi arayıp özür dilese de geç oldu, daha önce arayıp da 'Hakkı Abi bilmeden senin müziğine şarkı okumuşum' deseydi, canın sağ olsun derdim. Şimdi bilim teftiş kurulundan rapor gelecek bana, orada inceliyorlar. Yani Reynmen'in işi zor."

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