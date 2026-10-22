55 yıllık eşini kaybeden Mehmet amcanın sözleri Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu: ‘Dayanamıyorum hocam’

Eşinin vefatından bu yana büyük acı çektiğini anlatan Mehmet amca,

“Hocam ben 9 Şubat 2026 tarihinde hanımımı kaybettim. Ona çok üzülüyorum. Devamlı ağlıyorum. Benim bu üzülmemden dolayı benim veya hanımımın bir zarar göreceği var mı acaba? Ben duramıyorum. İçim volkan gibi kaynıyor. Dayanamıyorum hocam, bana bir akıl verin, ne yapayım?”