16:42, 22/10/2026, Perşembe
55 yıllık eşini kaybeden Mehmet amcanın sözleri Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu: ‘Dayanamıyorum hocam’
Diyanet TV'de yayınlanan “Diyanet'e Soralım” programına telefonla bağlanan Mehmet amca, 55 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısını anlattı. Eşinin ardından gözyaşlarını durduramadığını söyleyen Mehmet amcanın “İçim volkan gibi kaynıyor. Dayanamıyorum hocam, bana bir akıl verin” sözleri dinleyenleri duygulandırdı.
Diyanet TV ekranlarında yayınlanan
“Diyanet'e Soralım”programında hüzünlü anlar yaşandı. Karabük'ten yayına bağlanan Mehmet amca, 9 Şubat 2026'da hayatını kaybeden eşine duyduğu özlemi dile getirdi.
55 yıllık hayat arkadaşının yokluğuna alışamadığını anlatan Mehmet amca, sürekli ağladığını belirterek yaşadığı üzüntünün kendisine veya vefat eden eşine bir zararının olup olmayacağını sordu.
‘BEN HANIMIMLA 55 SENE GÜN GEÇİRDİM’
Eşinin vefatından bu yana büyük acı çektiğini anlatan Mehmet amca,
“Hocam ben 9 Şubat 2026 tarihinde hanımımı kaybettim. Ona çok üzülüyorum. Devamlı ağlıyorum. Benim bu üzülmemden dolayı benim veya hanımımın bir zarar göreceği var mı acaba? Ben duramıyorum. İçim volkan gibi kaynıyor. Dayanamıyorum hocam, bana bir akıl verin, ne yapayım?”ifadelerini kullandı.
‘NE YAPAYIM BANA AKIL VERİN’
Eşiyle geçirdiği 55 yıl boyunca bir gün bile kötü söz işitmediğini söyleyen Mehmet amca, kendisine doktora veya psikoloğa gitmesinin tavsiye edildiğini de anlattı.
Yaşadığı özlemi dile getirirken zorlanan Mehmet amca,
“Ben hanımımla 55 sene gün geçirdim. Vallahi daha bir gün de gözüme gözüme, kaşımı gözüme demedi. Ne yapayım, bana bir akıl verin. Allah rızası için ya, ben öldüm ya, yaşayamıyorum ya”sözleriyle dinleyenleri duygulandırdı.
Mehmet amcanın 55 yıllık eşine duyduğu sevgi ve özlemi anlattığı sözler, programda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.