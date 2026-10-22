İngiltere Kralı Charles Sahih-i Müslim'den Arapça hadis okudu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Brüksel'de Türk toplumu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, temaslarda bulunmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan Türk vatandaşları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep ve beklentileri ele alındı. Brüksel’de gerçekleştirilen kabulde, Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun genel durumu, bürokratik işlemleri, nüfus ve pasaport hizmetleri ile bakanlığın yurt dışı koordinasyonuna ilişkin başlıklar istişare edildi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen dijital hizmetler ve idari kolaylıklar hakkında bilgilendirmede bulundu.