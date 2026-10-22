İngiltere Kralı Charles Sahih-i Müslim'den Arapça hadis okudu
İngiltere Kralı 3. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna Windsor Kalesi'nde düzenlenen yemekte dikkat çeken bir konuşma yaptı. Umman halkını överken Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Sahih-i Müslim'de yer alan hadisini Arapça okuyan Charles'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.
İngiltere Kralı 3. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında Windsor Kalesi'nde verilen akşam yemeğinde konuştu.
İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinen Charles, Umman halkının hoşgörüsünü anlatırken Hz. Muhammed'in (s.a.s.) bir hadisini Arapça olarak seslendirdi.
KRAL CHARLES'TAN ARAPÇA HADİS
Umman'ın bölgedeki diplomatik rolüne ve yapıcı tarafsızlık politikasına övgüde bulunan Kral Charles, konuşmasının bir bölümünde Sahih-i Müslim'de yer alan, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Umman halkı hakkında söylediği şu hadis-i şerifi Arapça okudu:
İngiliz Kralı'nın hadisi Arapça telaffuz ettiği anlar sosyal medyada ilgi gördü.