ROKETSAN'ın lazer silahı ALKA'nın hedefe müdahalesi kamerada: Adım adım izliyor

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli sistemlerinden ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin hedefe müdahale anlarına ait dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

Kamikaze İHA'nın üzerine yerleştirilen kamera, lazer silahının müdahalesini hedefin gözünden kaydetti. ROKETSAN da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ALKA'nın savunma kabiliyetlerine dikkat çekti. İnsansız hava araçları ve asimetrik tehditlere karşı geliştirilen sistem, iki farklı teknolojiyi aynı savunma yapısında buluşturuyor.

HEDEFLERİ LAZERLE ETKİSİZ HALE GETİREBİLİYOR

ALKA, elektromanyetik karıştırma ve lazer teknolojisini bir arada kullanarak tehditlere karşı iki aşamalı koruma sağlıyor. Sistem, elektromanyetik karıştırma yöntemiyle insansız hava araçlarının işleyişini engelleyebilirken lazer silahıyla da hedefleri fiziksel olarak tahrip edebiliyor. Bu özellikleriyle mini ve mikro İHA'ların yanı sıra patlayıcı taşıyan kamikaze dronlar ile sürü halinde hareket eden hava araçlarına karşı kullanılabiliyor.

100 HEDEFİ TAKİP EDEBİLİYOR

ROKETSAN tarafından açıklanan teknik özelliklere göre ALKA, radar ve elektrooptik sistemler yardımıyla hedefleri tespit edip takip edebiliyor. Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisi sayesinde otomatik hedef tespiti ve takibi gerçekleştirebilen sistem, müdahale edilecek noktayı hassas biçimde belirleyebiliyor.

ALKA'nın dikkat çeken özellikleri arasında 100 hedefe kadar takip kabiliyeti de bulunuyor. Gece ve gündüz görev yapabilen sistem, komuta merkezinden kontrol edilebiliyor.

1.500 METREYE KADAR MENZİL

ALKA'nın farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen iki güç seçeneği bulunuyor. ROKETSAN'ın ürün kataloğuna göre 2,5 kilovatlık sistem 750 metre, 5 kilovatlık sistem ise 1.500 metre menzile sahip.

Mobil, taşınabilir ve sabit seçeneklerle kullanılabilen ALKA, askerî tesislerin yanı sıra havaalanları, enerji santralleri ve kritik altyapıların korunmasında da görev yapabiliyor.

Sistem ayrıca el yapımı patlayıcıların, bombalı tuzakların ve patlamamış mühimmatların güvenli mesafeden etkisiz hale getirilmesi amacıyla kullanılabiliyor.