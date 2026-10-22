, PerşembeG: Güncelleme: 16:15, 22/10/2026, Perşembe15:24, 22/10/2026
İnegöl'de kadın polisten minik öğrenciye iç ısıtan yardım
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir okulda görev yapan kadın polis memurunun ilkokul öğrencisine gösterdiği ilgi, yüzleri gülümsetti. Ayakkabı bağcıklarını bağlamakta zorlanan küçük öğrenciyi fark eden polis, çocuğun yanına giderek yardım etti. Minik öğrencinin ayakkabı bağcıklarını bağlayan polis memuru, ardından çocuğa bunu kendi başına nasıl yapabileceğini de gösterdi. Öğrenciye sabırla bağcık bağlamayı öğreten kadın polisin sıcak ve samimi yaklaşımı takdir topladı.
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