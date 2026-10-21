09:27, 21/10/2026, Çarşamba
Sarıkamış ormanlarında sonbahar şöleni: Sarıçamların arasında altın renkler
Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, sonbaharın gelişiyle farklı renklere büründü. Yeşil çam ağaçlarının arasında sarı ve altın tonlarına dönüşen söğüt yaprakları, ormanlık alanlarda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan ormanların sonbahar güzelliği havadan görüntülendi.
YEŞİL ÇAMLARIN ARASINDA ALTIN RENKLER
Sarıkamış’ın doğal zenginlikleri arasında yer alan sarıçam ormanlarında sonbaharın renkleri belirginleşmeye başladı. Çamların yeşilliği ile söğüt ağaçlarının sararan yaprakları bir araya gelerek doğada renk cümbüşü oluşturdu.
Sonbaharın etkisiyle değişen ağaçların oluşturduğu manzara, Sarıkamış’ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Başlıklar :KarsSarıkamışSonbaharSarıçam Ormanları