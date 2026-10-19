Isparta'da kanyonda kaza: İHH gönüllüsü Sinan Yavuz hayatını kaybetti 13 kişi tahliye edildi

Uzman Ortopedist Kıyamet Suresi'ndeki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Arık, Kıyamet Suresi’nin 26, 27 ve 28. ayetlerinde yer alan ifadeleri tıbbi açıdan yorumladı. Arık, yaptığı değerlendirme sırasında “Şu an elim ayağım titriyor resmen” ifadelerini kullanarak ayetlerde geçen ifadeler ile omurilik ve sinir sistemi arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Kıyamet Suresi’nin 26. ayetinde canın boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığının, 27. ayetinde “Çare bulan yok mu?” denildiğinin, 28. ayetinde ise kişinin ayrılık vaktinin geldiğini düşündüğünün ifade edildiğini belirten Arık, “Bacakları birbirine dolaşır” ifadesine de dikkat çekti. Köprücük kemiği bölgesinin servikal C3-C4 dermatomuna karşılık geldiğini söyleyen Arık, bu bölgeden diyaframı çalıştıran sinirin çıktığını ifade etti. Arık, “Sinir hasarı artık C3 C4’ün üstüne çıktığı zaman artık nefesimiz kesiliyor. Yani diyaframımızı çalıştıran sinir felç olmuş oluyor” dedi. Ayetlerde geçen “Bacakları birbirine dolaşır” ifadesini de değerlendiren Arık, bunun omurilik hasarına işaret ettiğini belirterek, “Yani burada resmen bir omurilik hasarından bahsediyor” ifadelerini kullandı.