23:23, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 00:43, 20/10/2026, Salı
Isparta'da kanyonda kaza: İHH gönüllüsü Sinan Yavuz hayatını kaybetti 13 kişi tahliye edildi
Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da 14 kişilik gönüllü grubunun faaliyeti sırasında meydana gelen kazada, İHH Arama Kurtarma İstanbul ekibinden 42 yaşındaki Sinan Yavuz hayatını kaybetti. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan gruptaki diğer 13 kişi, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla tahliye edildi.
AFAD koordinasyonundaki tahliye operasyonu tamamlandı
İHH İnsani Yardım Vakfı ve İHH Afet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kanyonda yürütülen çalışmaların sona erdiği bildirildi. Kazanın ardından ilk aşamada 3 kişinin güvenli alana çıkarıldığı, arazide kalan diğer 10 kişinin de ekipler tarafından sağ salim tahliye edildiği kaydedildi.
Vakıf, yaşamını yitiren arama kurtarma personeli Sinan Yavuz için yayımladığı taziye mesajında, uzun yıllardır gönüllü çalışmalarda yer alan Yavuz'un kaybından duyulan üzüntüyü paylaştı.
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