Kars’ta yürekleri ısıtan görüntüler: Minik elleriyle bayrağı göndere çektiler
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki küçük çocuğun evlerinin çatısına Türk bayrağı dikmek için gösterdiği çaba, ardından ay-yıldızlı bayrağı öperek başlarına koymaları yürekleri ısıttı. Yenigazi köyünde kaydedilen görüntülerde, miniklerin bayrak sevgisi yüzlerine yansıdı.
MİNİK ELLERİYLE BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİLER
Sarıkamış’a bağlı Yenigazi köyünde yaşayan iki çocuk, evlerinin çatısındaki bacaya Türk bayrağı dikmek için kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları bayrak direğini çatıya çıkaran minikler, direğin sağlam durması için alt kısmını harç ve betonla güçlendirdi. Hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, Türk bayrağını göndere çekerek evlerinin çatısında dalgalandırdı.
BAYRAĞI ÖPÜP BAŞLARINA KOYDULAR
Rüzgarda dalgalanan Türk bayrağını ellerine alan iki küçük çocuk, ay-yıldızlı bayrağı öperek başlarına koydu. Miniklerin bayrağa duyduğu sevgi ve yüzlerindeki mutluluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BAYRAK SEVGİSİ DUYGULANDIRDI
Tarihi kahramanlık destanlarıyla anılan Sarıkamış’ın Yenigazi köyünde kaydedilen görüntüler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İki çocuğun kendi çabalarıyla göndere çektiği Türk bayrağını sevgiyle öpmesi, bayrak sevgisinin küçük yaşlarda nasıl filizlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.