Pazarcı sezonun son ürünlerini hayrına dağıttı: 10 ton karpuz 5 dakikada tükendi

Amasya'da pazarcılık ve sebze halinde komisyonculuk yapan 32 yaşındaki esnaf Faruk Kodek, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte takdir toplayan bir davranışa imza attı. Kodek, Muş'tan getirttiği ve piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL'yi bulan 10 tondan fazla karpuzu satmak yerine Amasya halkına ücretsiz olarak ikram etti.

"NORMALDE BÖYLE SATSAK PARAYI KOYACAK YER BULAMAZDIK"

İstasyon semt pazarında gerçekleşen dağıtımda, kamyonetin etrafında kısa sürede yoğun bir kalabalık oluştu. Üçer gün arayla yapılan ikramlarda kamyonette yüklü karpuzlar vatandaşlar tarafından yaklaşık 5 dakika içinde tüketildi. Yaşanan ilgiyi değerlendiren Faruk Kodek, "Normalde bu şekilde karpuz satsaydık para koymaya yer bulamazdık" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Yıllardır Amasya halkına hizmet verdiğini ve kazancını hemşehrilerine borçlu olduğunu belirten Faruk Kodek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muş'tan getirttiğimiz sezonun son karpuzlarını satmadan halkımıza dağıtmak istedik. Biz Amasya halkına yıllarca karpuz sattık. Halkın sayesinde para kazandık. Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık, tatlı şekilde de kapattık. Seneye ölmeyip o günleri görürsek tekrar dağıtım yapacağıma söz veriyorum."

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Dağıtım sırasında karpuz alarak esnafa dua eden Nevin Karaböcek, "Helal olsun. Haldeki büyük esnafımızın bu şekilde dağıtım yapmasını isteriz. Böyle 10 esnaf çıksa Amasya'mızın sırtı yere gelmez" diyerek teşekkür etti. Dağıtıma katılan Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise sergilenen örnek davranıştan dolayı dernek üyesi Kodek’i tebrik ederek hayırlı kazançlar diledi.