Mesai saatlerinde küresel dönüşüm: Türkiye'de 45 saatlik düzen değişecek mi?

Yeni mesai düzeninin sağlayacağı avantajlar

Çalışma saatlerinin optimize edilmesinin sadece çalışana değil, işverene ve ekonomiye de pek çok katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, gelişen teknoloji ve yapay zekânın iş süreçlerini hızlandırdığı günümüzde, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesinin üretim çarklarını daha verimli döndürebileceğini vurguluyor. Karakaş'ın analizine göre, çalışma sürelerinin kısaltılmasının getireceği başlıca avantajlar şunlar: