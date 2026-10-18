Elazığ’da cevizli şekerin ardından vişnelisi yapıldı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek
Elazığ’ın meşhur badem şekerine yeni bir lezzet rakibi geliyor. Yerel malzemelerle geliştirilen vişneli ceviz şekeri, vişnenin tatlı-ekşi aromasıyla cevizin lezzetini buluşturuyor. Ar-Ge çalışmalarıyla hazırlanan bu özgün tatlı, yoğun talep üzerine Elazığ’dan Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye hazırlanıyor.
Elazığ’da Ece Çerez ve Şekerleme sahibi İhsan Çakmak geçtiğimiz günlerde badem şekerinden esinlenerek cevizli şekeri üretmesinin ardından Türkiye’nin farklı illerinden sipariş almaya başlamıştı. Bu sefer de vişneli badem şekerinden yola çıkarak vişneli cevizi yapmaya karar verdi.
Ceviz ile vişneyi karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen vişneli ceviz için, halkın güzel tepkilerinin ardından seri üretimine geçildi.
Şu anda sadece kendi şubelerinde satışa sunulan cevizli şekerin, en kısa sürede tüm Türkiye’ye gönderilmesi hedefleniyor.
Ceviz şekerinden sonra ürün çeşitliliğine vişneli ceviz şekerini de eklediklerini aktaran İhsan Çakmak, "Vişneli badem şekerinden sonra cevizli şekerin de üretimi yapıldı. Elazığ’ın tescilli ürünü olan yerli vişnesi, yerli ceviz, yerli pancar şekeri ve karaçalı suyuyla yaptığımız doğal lezzet müşterilerimizin ve halkımızın büyük beğenisini topladı...
Elazığ’da ceviz şekerini yaptıktan sonra ilk defa da vişneli ceviz şekerini ürettik. Ar-Ge çalışmalarından sonra böyle bir ürün ortaya çıkardık. Halkımız tarafından bayağı beğenildi. İlk başta kendi ekip arkadaşlarımız arasında deneme amacıyla yaptık, aklımıza yatınca çok da beğenince müşterilerimize ikramda bulunduk. Beğenilince satışa sunduk...
Vatandaşların vişneye olan talebinden dolayı vişneli cevize de bayağı bir güzel tepki aldık. Vişneli cevizde vişnenin tadını öne çıkaran tatlı ve ekşinin dengeli bir lezzet haline gelmesini önemsedik. Şu anda sadece kendi şubelerimizde satışı var. En kısa sürede tüm Türkiye’ye göndermeyi hedefliyoruz" dedi.