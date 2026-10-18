Vatandaşların vişneye olan talebinden dolayı vişneli cevize de bayağı bir güzel tepki aldık. Vişneli cevizde vişnenin tadını öne çıkaran tatlı ve ekşinin dengeli bir lezzet haline gelmesini önemsedik. Şu anda sadece kendi şubelerimizde satışı var. En kısa sürede tüm Türkiye’ye göndermeyi hedefliyoruz" dedi.