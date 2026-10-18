Arda’dan minik hafızlara imzalı forma

Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Arda Güler, memleketi Bolu’nun Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrencilerin imzalı forma isteğini geri çevirmedi. Genç futbolcunun imzaladığı Real Madrid formaları, babası Ümit Güler tarafından Mengen Müftülüğü Hafızlık Kur’an Kursu’na getirilerek 24 öğrenci ve 6 öğretmene dağıtıldı. Daha önce de kurstaki öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunan ve maçlardan önce kendilerinden dua isteyen Güler’in bu jesti, çocuklara büyük mutluluk yaşattı. Çocuklar çekildikleri fotoğrafta formalarının arkasındaki “Güler” yazısını ve 15 numarayı göstererek sevinçlerini paylaştı. Mengen Müftülüğü Hafızlık Kur’an Kursu Müdürü Samet Erdem, Güler’in ihtiyaç sahibi öğrencilere zaman zaman destek olduğunu belirterek, “Kritik maçları öncesinde hafızlarımızdan dua istiyor. Biz de kursta Kur’an okuyup dua ediyor, zaman zaman kendisiyle paylaşıyoruz. Son yaptığımız duada öğrencilerimiz Arda Güler’den forma istedi. Çektiğimiz videoyu kendisine ilettik. Sağ olsun, bu isteğe duyarsız kalmadı ve 30 imzalı formayı bize gönderdi” dedi.

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