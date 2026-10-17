Ahmed Bessâm Sâ'î'den yüreklere dokunan namaz çağrısı: ‘Allah sana elini uzatıyor’
Ahmed Bessâm Sâ'î'nin namaz ve ezan üzerine yaptığı öğüt, ibadetin önemini çarpıcı ifadelerle gündeme taşıdı. Ezanın yalnızca bir ses değil, insanı Allah'a yönelmeye çağıran bir davet olduğunu vurgulayan Sâ'î, namaz çağrısını duyduğu halde ibadeti erteleyenlere seslendi. “Allah sana elini uzatıyor. Ben buradayım, etrafındaki her şeyden daha büyüğüm” sözleriyle ezanın taşıdığı manevi anlamı anlattı.
‘EZANI İŞİTMİŞKEN NASIL CÜRET EDİYORSUN?’
Namazın yalnızca bir ibadet değil, kulun Rabbiyle buluşması olduğuna dikkat çeken Sâ'î, ezanı duyduğu halde namaza yönelmeyenlere seslendi. İnsanın bütün dünya meşguliyetlerini bir kenara bırakıp kendisini yaratan Allah'ın çağrısına kulak vermesi gerektiğini vurguladı.
Sâ'î, öğüdünde şu ifadeleri kullandı:
‘ALLAH SANA ELİNİ UZATIYOR’
Ezanın, insanı Rabbine dönmeye çağıran bir davet olduğunu dile getiren Sâ'î, bu çağrının manevi anlamına dikkat çekti. Allah'ın büyüklüğünü hatırlatan ezanın, kul için bir arınma ve yeniden yönelme fırsatı olduğunu ifade etti.
‘EZANI DUYUYORSUN, AMA SEN UYKUDASIN’
Sâ'î, öğüdünü şu sözlerle tamamladı:
Ezanın insanın ruhuna yönelen bir davet olduğunu hatırlatan bu sözler, namazın günlük telaşlar arasında ertelenmemesi ve kulun Rabbiyle bağını diri tutması gerektiğine dair duygusal bir mesaj taşıyor.