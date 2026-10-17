Eski Türkiye güzeli bu kez de evlat acısıyla yıkıldı: Vedası yasa boğdu
2004 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek adını duyuran, ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeriyle tanınan Fatoş Seğmen acı bir haberle gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren 44 yaşındaki Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
2004 Miss Turkey ikinciliğinin ardından "Ah Polis Olsam", "Kuş Dili", "Gemilerde Talim Var" ve "Yalancı Romantik" gibi projelerde rol alan Fatoş Seğmen evlat acısıyla yıkıldı.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Seğmen'in kızı Alya hayatını kaybetti.
"HER ZAMAN KALBİMDE YAŞAYACAKSIN MELEĞİM"
Kızının vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan 44 yaşındaki Fatoş Seğmen, sosyal medya hesabından yürek burkan bir veda mesajı paylaştı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Alya Erdoğan'ın cenazesinin, 17 Ekim Cumartesi günü İzmir Narlıdere Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Narlıdere Yukarı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
GEÇEN YIL EŞİNİ KAYBETMİŞTİ
Fatoş Seğmen'in eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetti.