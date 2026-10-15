Hem hafız hem yetimmiş: Elektrik akımına kapılarak can veren 14 yaşındaki Mahmut’un hikayesi yürek yaktı
10:18, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:30, 15/10/2026, Perşembe
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Mahmut Işıldak
İstanbul’da dün etkili olan sağanakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut’un, 6 ay önce babasını kaybettiği ve hafızlık yaptığı ortaya çıktı. Ailenin yaşadığı ikinci büyük acı yürekleri dağladı.
Megakent İstanbul'da dün rekor yağışın ardından gerçekleşen selde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın kimliğine ilişkin acı bir detay ortaya çıktı.
Olay, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana geldi.
Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Valilikten açıklama
Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"ifadeleri yer aldı.
6 ay önce babasını kaybetmiş
14 yaşında hayatını kaybeden Mahmut'un kalp krizi sonucu vefat eden Ömer Faruk Işıldak'ın küçük oğlu olduğu ortaya çıktı.
6 ay önce babasını toprağa veren aile şimdi de 14 yaşındaki evladının acısıyla sarsıldı.
Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Mahmut'un hafız olduğu da ortaya çıktı.
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