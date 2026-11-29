İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da etkili olan sağanak yağış,
Çatalca’da sele neden olmuştur. Selin etkili olduğu bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları
AFADkoordinasyonunda yapılmış olup çalışmalarda 8 bot, 34 araç, 115 personel görev yapmıştır. Çalışmalar kapsamında; Karamandere mevki araç üzerinde 2 kişi, Karacaköy mevkinde servis içerisinde 14 kişi, Ormanlı mevkinde toplam 15 kişi, Karacaköy İzzettin Çiftliği 4 kişi, Karacaköy Bölgesinde 4 Kişi, Karamandere Nusrettin Çiftliği Bölgesinde 20 kişi, Karacaköy Resul SayınÇiftliği bölgesinde 7 kişi, Olmak üzere toplam 66 kişi kurtarılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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