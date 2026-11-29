İSTANBUL İÇİN 7-8 ARALIK TARİHİNİ İŞARET ETTİ

"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu da cevaplayan Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan sonraki haftanın başlangıcına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Ayın 7-8'i gibi ki önümüzde daha bir, bunun için nereden baksan bir 9-10 gün var. 7-8 gibi İstanbul'da karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülebilir. Ama dediğim gibi daha bir 10 günlük süre var. Dolayısıyla değişebilir. Ama şu andaki görünüm o şekilde. Yani 7-8, yani bu önümüzdeki hafta değil, öbür haftanın başlangıcında öyle bir ihtimalde var"







