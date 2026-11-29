Özgür Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması' hakkında konuşan Yavaş: Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in cuma günü Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yapacağı belirtilen açıklamaya ilişkin bir istişarelerinin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtladı. Uzun süredir Özel ile görüşmediğini ve konuya dair hiçbir bilgisinin bulunmadığını ifade eden Yavaş, "Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim" dedi.