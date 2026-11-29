Görüşmelerde üç ülke arasındaki siyasi ve savunma ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı. Toplantının ardından komitenin ortak açıklaması yayımlandı. Heyetler ayrıca ikili temaslarda bulundu.
Yunan basını ittifakın genişlemesine dikkat çekti
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler Yunan basınında da geniş yer buldu.
Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi, üç ülkenin savunma iş birliğini genişletme ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yeni ülkelerin katılımını sağlama yönünde adımlar attığını yazdı.
Haberde, ittifaka katılmak isteyen ülkeler için temel ilkelerin belirlenmesi konusunda uzlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
İsrail basınından üç ülkenin gücüne vurgu
Üçlü iş birliğinin oluşturabileceği güç dengesi İsrail basınında da gündeme taşındı.
İsrail merkezli Zman gazetesi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın askeri ve ekonomik imkanlarını mercek altına aldı.
Türkiye'nin NATO içerisindeki en büyük ikinci orduya sahip olduğuna dikkat çekilen haberde, Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasasındaki ağırlığına ve Pakistan'ın nükleer silah kapasitesine vurgu yapıldı.
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