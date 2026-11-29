Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda önemli bir potansiyel taşıdığını, olumlu gündemi ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.
ATİNA’YA AZINLIKLAR MESAJI
İki ülkenin ortak mirası olan azınlıklar meselesine öncelikle insani temelde yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki olumlu yaklaşımlarının Yunanistan’da da karşılık bulmasını arzu ettiklerini ve bunun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin Ege’yi barış denizi yapma konusunda herhangi bir tereddüdünün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti.
İkili görüşme sonrası Tasulas, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ederek ayine katıldı.
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