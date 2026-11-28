Mustafa Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Özel ve 4 isme ilişkin fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
5 dosya Ankara'ya gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet alma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verdi.
Rüşvet iddialarının yer aldığı dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.