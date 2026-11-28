Rusya'nın hibrit savaş haritası

Rusya’nın Avrupa’ya yönelik hibrit savaşı, sabotaj, siber saldırı ve kritik altyapıya yönelik keşif faaliyetleriyle yeni bir boyuta taşınıyor. IISS raporuna göre özellikle Polonya ve Almanya’nın hedef alındığı operasyonlarda savunma sanayii, ulaşım ve enerji altyapısı öne çıkarken Moskova’nın temel amacı, Avrupa’nın Ukrayna’ya desteğini zayıflatmak, güvenlik kaygılarını artırmak ve kıta genelinde siyasi ayrışmaları derinleştirmek.