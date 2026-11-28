Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede Sarıgül'e “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı”, “zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı” ile 3628 Sayılı Kanun kapsamında “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamaları yöneltildi. Anayasa'nın 83. maddesi kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekenin Meclis'e ulaşmasıyla süreç TBMM aşamasına geçti. Dosyanın Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edilmesi bekleniyor. Karma Komisyon bünyesinde kurulacak 5 kişilik Hazırlık Komisyonu dosyayı inceleyerek rapor hazırlayacak. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alınması halinde dosya TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'un da bu yönde karar vermesi durumunda Sarıgül'ün 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunuyor.

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