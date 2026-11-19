Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan diploma iptali kararına karşı yürütülen dava sürecinde, alt derece mahkemeleri idari işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetmişti.
Temyiz başvurusunu esastan değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, İmamoğlu’nun avukatlarının sunduğu itiraz gerekçelerini yerinde bulmayarak reddetti. Daire, diploma iptali kararını onaylayarak yargı sürecini kesin sonuca bağladı.
Süreç 1990 yılındaki yatay geçiş tespitiyle başladı
Hukuken kesinleşen kararın arka planındaki süreç, İmamoğlu’nun 1990 yılında yatay geçiş yaptığı üniversitenin o dönem YÖK tarafından tanınmadığının tespit edilmesiyle başladı. Hazırlanan YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, söz konusu geçiş işlemini ve diplomayı iptal etti.
İptal kararına karşı açılan davayı görüşen İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yatay geçişte ağır hukuk ihlalleri ve sistematik usulsüzlükler bulunduğu sonucuna vararak davanın reddine karar verdi. Ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de yapılan istinaf başvurusunu reddetti. İmamoğlu’nun avukatlarının 17 Haziran 2026 tarihinde dosyayı temyiz incelemesi için Danıştay’a taşımasının ardından, Danıştay 8. Dairesi yapılan itirazı reddederek diploma iptaline ilişkin yargı sürecini noktaladı.
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