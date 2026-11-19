MHP lideri Bahçeli'den yedi başlıkta çözüm reçetesi: Yağmur Stratejisi'ni açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf, basın ve sorumluluk ile Terörsüz Türkiye olmak üzere 7 başlıkta topladı. Bu sorunların seçimlere kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Bahçeli, çözüm önerilerini Yağmur Stratejisi adı altında açıkladı. Cumhur İttifakı'ndaki rollerine de değinen Bahçeli, "Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi" mesajı verirken MHP'nin ittifakın denge ve denetleme mekanizması olduğunu vurguladı.