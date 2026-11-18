Şikayetlerdeki artışın nedeni KVKK düzenlemesi

Son dönemde HGS ile ilgili şikayetlerin neden artış gösterdiğine de açıklık getiren Bakan Uraloğlu, durumun sorgulama sisteminde yapılan değişiklikten kaynaklandığına dikkat çekti.

Daha önce sisteme giriş yapan kullanıcılar, herhangi bir plaka numarasını yazarak o aracın hangi gişeden, hangi tarih ve saatte geçiş yaptığını tüm detaylarıyla görüntüleyebiliyordu. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan bir başvuru sonrasında bu uygulama sonlandırıldı. Alışılmış sorgulama yönteminin değişmesiyle şikayetlerin arttığını belirten Uraloğlu, yeni sistemde yalnızca plakaya yetkilendirilmiş kişilerin e-Devlet üzerinden sorgulama yapabildiğini hatırlattı.