Gümüşhane'de yaşayan Yüksel Döner, 3 boyutlu yazıcı ve mühendislik çalışmalarıyla üretimi durdurulan klasik otomobil far, sinyal ve stop camlarını yeniden üretiyor.

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Gümüşhane’de yaşayan Yüksel Döner, üretimi durdurulan ve bulunması güç otomobil parçalarını 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle yeniden üreterek klasik araç sahiplerinin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Mekatronik Bölümü mezunu 30 yaşındaki Döner, mühendislik çalışmalarının yanı sıra 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak piyasada, hatta yurt dışında dahi bulunamayan otomobil parçalarını yeniden üretiyor.

IHA Gümüşhane’de yaşayan Mekatronik Bölümü mezunu Yüksel Döner, üretimi durdurulan otomobil parçalarını 3 boyutlu yazıcı ve lazer tarama yöntemiyle bilgisayar ortamında yeniden tasarlıyor.

Lazer tarama ve özel kalıp yöntemi

Özellikle klasik otomobil sahiplerinin ihtiyaç duyduğu far, sinyal ve stop camları gibi parçalar üzerinde çalışan Döner, zor bulunan yedek parçalara lazer tarama, dijital çizim ve özel kalıp yöntemleriyle alternatif çözümler geliştiriyor.

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Çalışmalarını ilerleyen süreçte geliştirerek bu alanda bir üretim ve satış pazarı oluşturmayı hedefleyen Döner, talepleri karşılayabilecek profesyonel bir üretim modeli kurmak istiyor.

IHA Gümüşhane'de yaşayan Mekatronik mezunu Yüksel Döner, üretimi durdurulan klasik otomobil far, sinyal ve stop camlarını ile plastik parçalarını 3 boyutlu yazıcı ve özel kalıpla yeniden üretiyor.

"Yurtdışında üretimi olmayan, satılmayan parçaları üretiyoruz"

Döner, üretimi durdurulan ve temin edilmesi güç otomobil parçalarını yeniden üretmek için çalışma yürüttüklerini söyleyerek 3D yazıcı ve özel kalıp yöntemleriyle gerçekleştirdikleri üretim sürecini anlattı.

Döner, "Bu işe ilk olarak 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başladık. O dönemde çocuklar için mekanik protezler üretebilir miyiz diye düşündük ve ilk 3D yazıcımı satın aldım." dedi.

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Başlangıçta hediyelik eşyalar ve çeşitli ürünler üreterek kendilerini bu alanda geliştirdiklerini anlatan Döner, daha sonra kendi araçlarının ve çevrelerindeki insanların ihtiyaç duyduğu parçaları nasıl üretebileceklerine odaklandıklarını belirtti.

Zamanla birçok kişinin, bulamadıkları veya temin edemedikleri araç parçalarını üretip üretemeyeceklerini sormaya başladığını, bu talepleri karşılamak için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

IHA Gümüşhane'de yaşayan Mekatronik Bölümü mezunu Yüksel Döner, üretimi durdurulan klasik otomobil far ve sinyal camlarını 3D yazıcı ve özel kalıp yöntemiyle yeniden üretiyor.

Üretim sürecini ise şöyle anlattı:

"Öncelikle lazer tarayıcıyla parçaların dijital verilerini elde ediyoruz. Kırık veya hasarlı bölgeleri bilgisayar programları aracılığıyla onarıyor, parçanın yeniden çizimini gerçekleştiriyoruz. Plastik parçaları 3D yazıcıyla, cam parçaları ise kalıp yöntemiyle üretiyoruz."Klasik araçların far, sinyal ve stop camları gibi parçalarını bulmanın oldukça zor olduğunu, hatta bazı parçaların yurt dışında bile üretiminin veya satışının bulunmadığını dile getirdi.

Bir vatandaşın Amerikan klasik otomobiline ait arka sinyal camını bulamadığı için kendilerine başvurduğunu söyleyen Döner, "Yurt dışında oldukça yüksek fiyatlara satılan bu parçanın kırık parçalarını birleştirerek önce sağlam bir gövde oluşturduk, ardından kalıp ve üretim çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

IHA Gümüşhane’de yaşayan Mekatronik Bölümü mezunu Yüksel Döner, üretimi durdurulan klasik otomobil fenerlerini ve camlarını 3 boyutlu yazıcı ve kalıp yöntemiyle yeniden üretiyor.

Dayanıklılık testleri yapıldı

Döner, ürettikleri parçaların dayanıklılığını farklı yöntemlerle test ettiklerini ve çalışmalarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Döner, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları makine mühendisi arkadaşım Soner Bayer ile birlikte yürüttük. Bir AR-GE süreci gerçekleştirerek farklı malzemeler ve üretim yöntemleri üzerinde denemeler yaptık. Ürünün dayanıklılığını ölçmek amacıyla pürmüzle ısı testi gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 saniye boyunca ısıya dayanabildiğini, belirli bir sürenin ardından ise yanmaya başladığını gördük."

IHA Gümüşhane'de Yüksel Döner, üretimi durdurulan otomobil parçalarını 3 boyutlu yazıcı ve özel kalıp yöntemiyle yeniden üretiyor.

Üzerinden araç geçirerek ürünün sağlamlığını da test ettiklerini anlatan Döner, esnek yapısıyla dikkat çeken ürünün orijinal araçlarda kullanılan polikarbon camlara kıyasla daha dayanıklı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.Şu anda deneme aşamasında olduklarını belirten Döner, ilerleyen süreçte gerekli prosedürleri tamamlayarak üretimi yasal çerçevede gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

IHA Üretimi durdurulan otomobil parçalarının dijital verileri, Gümüşhane'de lazer tarayıcıyla elde ediliyor ve 3 boyutlu yazıcıyla yeniden üretiliyor.

Uygun maliyetli ve kaliteli ürünler hedefi

Yurt dışından parça getirmenin gümrük işlemleri, vergiler ve diğer prosedürler nedeniyle oldukça maliyetli olabildiğini, üstelik bazı araçların ihtiyaç duyduğu parçaların artık hiçbir yerde üretilmediğini söyledi.

Döner, "Biz de insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uygun maliyetli ve kaliteli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Kırık veya bulunamayan bir parçayı yeniden üreterek araç sahiplerinin sorunlarına çözüm bulmak ve onların memnuniyetini görmek yaptığımız işin en güzel karşılığı" dedi.

IHA Gümüşhane'de Yüksel Döner, üretimi durdurulan klasik araç sinyal ve far camlarını lazer tarama ve kalıp yöntemiyle yeniden üretiyor.

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