6 Kasım tarihinde Türkiye pazarında resmi olarak ikinci el araç satışına ve takas programına start veren Tesla , çevrim içi envanterinde yaşanan kritik bir aksaklıkla gündeme geldi. Listeleme sırasında bazı ikinci el araçların piyasa değerinin çok altında rakamlarla satışa sunulduğu görüldü. Bu cazip etiketleri fark ederek hızla sipariş oluşturan ve kaporasını yatıran alıcılar ise kısa süre sonra gelen iptal mesajlarıyla şaşkına döndü.

700 bin TL'yi aşan fark dikkat çekti

Sistemdeki hatanın boyutunu ortaya koyan en çarpıcı detay Model Y fiyatlarında yaşandı. Sıfır kilometre versiyonu 2 milyon 474 bin 985 TL'den satılan Model Y Standard Range modelinin, ikinci el envanterinde 1 milyon 760 bin TL'ye listelendiği ortaya çıktı. Piyasa koşullarının oldukça altındaki bu rakam yoğun talep görürken, yapılan incelemelerde hatanın Tesla'nın yurt dışındaki merkezi sisteminden kaynaklandığı anlaşıldı.

Sözleşmedeki "iptal" maddesi devreye sokuldu

Durumun fark edilmesinin ardından Tesla Türkiye, kapora ödeyen müşterilere resmi bir bilgilendirme mesajı iletti. Gönderilen bildirimlerde, sipariş aşamasında onaylanan Motorlu Araç Satış Sözleşmesi içerisindeki "durdurma ve iptal" hükümlerine atıf yapıldı. Şirket, açık bir fiyatlandırma hatası tespit edilmesi halinde sözleşmeden dönme ve ödenen bedelin tamamını iade etme hakkı bulunduğunu belirterek, ilgili satış sözleşmelerinin feshedildiğini ve siparişlerin sonlandırıldığını duyurdu.

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Tesla'nın sertifikalı ikinci el sistemi nasıl işliyor?

Fiyat krizinin gölgesinde kalan ancak Türkiye pazarında önemli bir yenilik olan Tesla'nın sertifikalı ikinci el programı, doğrudan şirket teknisyenleri tarafından kontrol edilen araçları kapsıyor. Programa yalnızca 150 bin kilometrenin altındaki, yapısal hasarı bulunmayan ve daha önce hava yastığı açmamış araçlar dahil ediliyor. Alıcılara satın alma öncesinde güncel tahmini menzil bilgisi sunulurken, 4 yıl veya 80 bin kilometrelik standart garantiye ek olarak 1 yıl veya 20 bin kilometrelik ilave garanti tanımlanıyor. Takas tarafında ise sıfır araç siparişi veren kullanıcılar, mevcut araçları için değerleme talep ederek yeni teslimat sürecine dahil edebiliyor.

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