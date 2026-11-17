"4 çocuğumuzu bu ürünleri yetiştirip satarak büyüttük"

Kayaalp, "Ayvalarımızı kendi bahçemizden topluyoruz, burada satışa sunuyoruz. Allah’a çok şükür satışlarımız güzel. Ayvalarımız yeterli olursa Ramazan ayına kadar satış yapıyoruz. Soğuk havalarda ürünlerimiz bozulmadan kalıyor. Fiyatlar ayvanın kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiyor. 20 ile 70 liraya kadar farklı fiyatlardan satıyoruz. Dört çocuğumuzu bu ürünleri yetiştirip satarak büyüttük. Onları evlendirdik, ev bark sahibi yaptık. Başka bir gelirimiz yoktu yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Çalışmadan olmuyor, evde oturmakla iş bitmiyor. Ayvadan reçel ve hoşaf yapılıyor. Farklı şekillerde de değerlendiriliyor" dedi.