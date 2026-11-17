İHH tarafından Filistin'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için vakfın Ankara Ek Hizmet Binası'nda basın toplantısı düzenlendi. Vakıf Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiğini belirtti. Gazze'deki İsrail saldırılarında 20 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ifade eden Yıldırım, "Özellikle İslam dünyası bir araya gelmeli. İş birliklerini güçlendirmeli ve İsrail'e karşı her türlü tedbiri almaya hazır olmalı. Çünkü dünya halkları İsrail'e karşı her türlü tedbir alacak devletlerin yanındadır. Bunu hep beraber gördük. Biz bunu Sumud hadisesinde de Özgürlük Filosu'nda da gördük. Harekete geçtiğimiz an yeryüzü hareketlendi" diye konuştu. Yıldırım, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, ülke genelinde yürüyüşler düzenleneceğini bildirerek, "Çocuklarla ilgili bilinci artırmak istiyoruz. Bunların toplum tarafından hatırlanmasını, çocuk bilincinin oluşmasını, çocuğun korunma bilincinin gelişmesini istiyoruz ve bunun için 20 Kasım günü cuma namazından sonra çocukların ve annelerin katıldığı yürüyüşler yapmak istiyoruz" dedi.

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