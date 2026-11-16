İHH'dan Gazze için yeni filo hazırlığı: ‘Nisan ve mayısta büyük gemilerle Gazze’e doğru yola çıkacağız’

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukları gündeme taşımak amacıyla Ankara'da basın toplantısı düzenledi.
Vakfın Ankara Ek Hizmet Binası'nda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yeni bir deniz filosu hazırlığında olduklarını duyurdu.
‘DÜNYANIN HER TARAFINDAN YOLA ÇIKACAĞIZ’
Önümüzdeki nisan ve mayıs ayları için büyük gemiler hazırladıklarını açıklayan Yıldırım, Gazze için uluslararası çapta yeni bir hareketlilik başlatmayı hedeflediklerini belirtti.
Yıldırım, hazırlıklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
‘YİNE İSRAİL'İ YALNIZLAŞTIRACAĞIZ’
Yeni filo hazırlığının İsrail'e yönelik uluslararası tepkiyi büyütmeyi amaçladığını ifade eden Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
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