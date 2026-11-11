Gazze'de çadırı su basan anne çocuklarını ıslanmamaları için plastik leğenlere yerleştirdi

Filistinli Müslümanların çektiği çileye soğuk hava da eklendi: Gazzeli adamın çığlığı yürekleri dağladı

İsrail'in soykırım ve ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 70 bin çadırı su altında bıraktı. İlk 12 saatte 3 milyon dolarlık maddi zarara yol açan fırtına ve yağmur sonrası binlerce aile soğukta sığınaksız kalırken, Gazzeli bir adamın "Ne halde olduğumuzu görüyor musunuz?" feryadı yürekleri dağladı.