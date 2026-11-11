Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvede dünya liderlerine sesleniyor.

Açıklamalarda öne çıkanlar şöyle:

Yeşille mavinin içiçe geçtiği Antalyamıza hepiniz hoşgeldiniz. COP31 kapsımında alınacak kararların tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın başında BM Genel Sekreterine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizimle paylaşan Brezilya ve Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.

COP31'i Anadolu'yu yansıtacak şekilde tasarladık. Konferansın en iyi şekilde geçmesi için emek verdik. COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Konferansın iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

Reklam Reklam

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerini Antalya’da karşıladı

Gündem

COP31 İklim Zirvesi'nde gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Von der Leyen'e 'maşallah'lı karşılama

Gündem

Ünlü isimlerden COP31'de dünya liderlerine kritik çağrı: Artık söz değil eylem zamanı