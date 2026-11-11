Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvede dünya liderlerine sesleniyor.
Yeşille mavinin içiçe geçtiği Antalyamıza hepiniz hoşgeldiniz. COP31 kapsımında alınacak kararların tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın başında BM Genel Sekreterine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizimle paylaşan Brezilya ve Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.
COP31'i Anadolu'yu yansıtacak şekilde tasarladık. Konferansın en iyi şekilde geçmesi için emek verdik. COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Konferansın iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyorum.
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