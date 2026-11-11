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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

13:41, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:49, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvede dünya liderlerine sesleniyor.

Açıklamalarda öne çıkanlar şöyle:

Yeşille mavinin içiçe geçtiği Antalyamıza hepiniz hoşgeldiniz. COP31 kapsımında alınacak kararların tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın başında BM Genel Sekreterine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizimle paylaşan Brezilya ve Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.

COP31'i Anadolu'yu yansıtacak şekilde tasarladık. Konferansın en iyi şekilde geçmesi için emek verdik. COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Konferansın iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

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Başlıklar :recep tayyip erdoğancop31cop31 liderler zirvesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
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