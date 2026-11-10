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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ı vurmak için artık bombaya ihtiyaç yok

19:36, 10/11/2026, Salı
AA
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Rubio, Tahran yönetimine yönelik büyük çaplı askeri harekatlara gerek kalmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik abluka ve ekonomik yaptırımların ülke ekonomisini ağır biçimde sarstığını belirterek geniş çaplı askeri operasyonlara artık ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Ekonomik baskının giderek artacağını vurgulayan Rubio, İran'ın petrol gelirlerinin tükenmek üzere olduğunu ifade etti. Washington'un diplomasiye açık olduğunu ancak Tahran'ın gerçekçi şartlar sunmadığını savunan Rubio, İran'ın komşularına saldırması halinde ağır bedel ödeyeceği uyarısında bulundu.

Rubio, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Paris'te basına verdiği demeçte, uluslararası meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların boyutunun çok büyük olduğunu vurgulayan
Rubio, Washington yönetiminin bu yüzden Tahran yönetimine yönelik büyük çaplı askeri harekatlara girişmesine gerek kalmadığını dile getirdi.

Rubio, İran'ın "bazı kırmızı çizgileri aşması durumunda" ABD'nin yine askeri gücünü kullanacağı tehdidinde bulunarak, "Ancak şu an için büyük çaplı askeri harekatlara gerek yok zira uygulanan abluka ve ekonomik yaptırımlar, İran ekonomisini ağır bir yıkıma uğratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Öne sürmeye devam ettikleri şartlar saçma"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelere de değinen Rubio, söz konusu görüşmelerin "oldukça verimli" geçtiğini, nihai hedeflerinin Avrupa'nın da bu masada doğrudan temsil edilmesi olduğunu belirtti.

Rubio, İran'ın bir anlaşma yapmak isteyebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sorun şu ki, öne sürmeye devam ettikleri şartlar saçma yani şu an ciddi bile değiller. Ancak bu durum elbette değişebilir. Sonuçta yaşadıkları sıkıntılar bir noktada dayanılmaz hale gelecek, nihayetinde insanların karnını doyurması, kendi savaşçılarına, güvenlik güçlerine ve diğer unsurlara ödeme yapabilmesi gerekiyor. Ekonomik gerçekler, en radikal çılgınların bile zihnine bir noktada işleyecektir. Dolayısıyla zaman geçtikçe bunun bir etkisi olacağını düşünüyorum. ABD ise her zaman hazır, üzerinde uzlaşılabilecek gerçek bir anlaşma mümkün, biz buna açığız."

İran'ın tazminat talep ettiğini ancak bunu ödemeyeceklerini dile getiren Rubio, Tahran yönetiminin "dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bir nükleer enerji programına sahip olabileceğini" belirtti.


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Başlıklar :ABDMarco Rubioİran
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ı vurmak için artık bombaya ihtiyaç yok
Rubio, Tahran yönetimine yönelik büyük çaplı askeri harekatlara gerek kalmadığını belirtti.
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