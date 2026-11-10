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Altında dev seri resmen bitti: Ekim ayında son 46 ayın en sert düşüşü

14:29, 10/11/2026, Salı
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Altında 26 aylık reel getiri serisi ekimde sonlandı

Küresel gerginliklerin etkisiyle uzun süredir yatırımcısının yüzünü güldüren külçe altın, Ekim 2026’da şok bir kırılma yaşadı. Ağustos 2024’ten bu yana kesintisiz devam eden 26 aylık reel getiri serisi sona ererken, altın TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yıllık bazda %11,7 kaybettirdi. Peki ekim ayında sadece hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte detaylar...

Küresel çapta artan jeopolitik riskler, uzun süre yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesini sağlamıştı. Ağustos 2024'ten Eylül 2026'ya kadar kesintisiz şekilde yıllık bazda reel kazanç sağlayan külçe altın, ekim ayında ise bu seriyi bozdu.

Enflasyon karşısında yatırımcısına 26 ay boyunca kazanç sağlayan altın, ekimde sert bir düşüşle reel kayba geçti. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altının yıllık reel kaybı yüzde 11,7 olarak hesaplandı.

Altında 46 ayın en sert reel kaybı

Altın fiyatlarında ekim ayında yaşanan gelişmelerde enerji maliyetlerindeki yükseliş ve küresel enflasyonun yüksek seyredeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

Külçe altının nominal getirisi ekimde yüzde 14,59 olarak gerçekleşmesine rağmen enflasyon karşısında yatırımcıya kazanç sağlayamadı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,7 reel kayıp ortaya çıktı.

Böylece altın, son 46 ayın en yüksek reel kaybını kaydederken 26 aylık kesintisiz kazanç dönemi de sona erdi.

Üstelik altının TÜFE karşısındaki reel getirisi Ocak 2026'da yüzde 66,41'e ulaşarak 1997'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetmişti.

Yatırımcısını kazandıran iki yatırım aracı kaldı

Ekim ayında yatırım araçlarının performansında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. TÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda yatırımcısına reel kazanç sağlayan yalnızca iki yatırım aracı oldu.

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,04, brüt mevduat faizi ise yüzde 0,29 reel getiri sağladı. Böylece DİBS'te kazanç serisi 13 aya, mevduat faizinde ise 3 aya yükseldi.

Diğer yatırım araçlarında ise kayıplar öne çıktı. Dolar yüzde 8,92, avro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 reel kayıp yaşattı.

Altının aylık reel getirisi tersine döndü

Külçe altının TÜFE ile indirgendiğinde yıllık reel getiri oranları şöyle gerçekleşti:

Dönem Reel getiri

Ekim 2026 -%11,70

Eylül 2026 %5,30

Ağustos 2026 %16,49

Temmuz 2026 %8,05

Haziran 2026 %12,60

Mayıs 2026 %22,68

Nisan 2026 %28,41

Mart 2026 %51,10

Şubat 2026 %62,20

Ocak 2026 %66,41

Aralık 2025 %51,77

Kasım 2025 %43,44

Ekim 2025 %40,94

Eylül 2025 %29,18

Ağustos 2025 %22,80


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Başlıklar :altıneuroavroaltın fiyatlarıtüfeenflasyon
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Altında dev seri resmen bitti: Ekim ayında son 46 ayın en sert düşüşü
Altında 26 aylık reel getiri serisi ekimde sonlandı
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