Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerli mevkidaşı Tchiani ile görüştü: Güvenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Nijer arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin birçok alanda güçlendirilmesine yönelik gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.

"Türkiye elinden geleni yapmaya hazır"

Türkiye'nin Nijer'in toprak bütünlüğüne ve güvenliğine tam destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, bölgesel diyalog süreçlerinin kurulması ve güçlendirilmesi için Türkiye'nin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Erdoğan, görüşmede babasının vefatı dolayısıyla Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'ye ve Nijer halkına taziyelerini de iletti.

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