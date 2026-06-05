Nijer’le askeri iş birliği: Türkiye tecrübesini paylaşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani’yle bir araya geldi. Erdoğan ve resmi törenle karşıladığı Tchiani, anlaşmaların imza törenine katılarak ortak basın toplantısı düzenledi. “Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Tchiani ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika’daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor.”

KARA GÜN DOSTUYUZ

“Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400’lü yıllara uzanan ilişkilerimiz Sayın Tchiani’nin de katkılarıyla her geçen gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer’in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer’in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyeti ile özellikle savunma sanayii, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer’deki yatırım fırsatlarını görüştük.”

ALYAPIYI GÜÇLENDİRİYORUZ

“Çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer’le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer’in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor.”

TERÖRLE MÜCADELEDE YANINIZDAYIZ

“Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli bir iş birlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleri ile mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.”

TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

“Sayın Tchiani’nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik. Ayrıca konuk heyetin, önde gelen savunma sanayii firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.”





ORTAK ANLAŞMALARA İMZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani’nin huzurunda iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasında yükseköğretim ekonomi, sağlık, diplomasi alanlarında anlaşmalar imza altına alındı.





Erdoğan bizi hep destekledi

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, konuşmasında Türkiye’nin desteğine dikkat çekti. Tchiani, şunları söyledi: “8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken Nijer’e önemli resmi bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Birkaç anlaşma imzalandı. Bu ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı. O dönemden bu yana her zaman daima Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini aldık. Nijer Cumhuriyeti’ne her zaman ayrı bir önem vermiştir kendisi. Birçok dönem boyunca her zaman ilişkilerimizin gidişatını takip etti ve terör tehdidi ile başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi. Bu konuda talimatları doğrultusunda birkaç projenin altına imza atıldı. Ve bu projeler somut bir şekilde yürütüldü, hayata geçirildi. Gerçekten size bu konuda teşekkür etmek istiyoruz. Hava savunma araçlarımız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun şu anda Türk araçlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. Nijer halkının huzuruna katkı sağladınız.”





ROKETSAN tesislerine ziyaret

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) liderliğinde yürütülen uluslararası savunma sanayisi iş birliği faaliyetleri kapsamında Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve beraberindeki heyet, ROKETSAN tesislerini ziyaret etti. Ziyarette, Türk savunma sanayiinin milli ve özgün kabiliyetleri, yüksek teknolojiye dayalı üretim altyapısı, mühendislik yetkinlikleri ve geleceğe yönelik vizyonu Nijer heyetiyle kapsamlı biçimde paylaşıldı. Ziyarette, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Nijer arasında savunma sanayii alanında halihazırda sürdürülen iş birliklerinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.



