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Savunma sanayii dış pazarda büyüyor: İhracat 1 milyara yaklaştı

Savunma sanayii dış pazarda büyüyor: İhracat 1 milyara yaklaştı

16:054/06/2026, Perşembe
AA
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Savunma ve havacılıktan 1 milyar dolara yakın ihracat
Savunma ve havacılıktan 1 milyar dolara yakın ihracat

Savunma ve havacılık sanayisi, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayisinin mayıs ayında güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

2026 yılı mayıs ayında savunma ve havacılık sanayisinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"Ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Elde edilen bu sonuç, savunma ve havacılık sanayimizin üretim kapasitesinin, mühendislik yetkinliğinin, ihracat kabiliyetinin ve uluslararası rekabet gücünün somut bir göstergesidir. Yüksek katma değerli ürünlerimiz, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerimiz ve genişleyen uluslararası işbirliklerimiz ihracat performansımızı desteklemeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade ve stratejik vizyon doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayimiz teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden yapısını kararlılıkla güçlendirmektedir."
Görgün, derinleşen ekosistemleri, artan üretim kapasiteleri ve sürdürülebilir ihracat anlayışlarıyla Türkiye'ye değer üretmeye devam edeceklerini belirterek,
"Bu başarıda emeği bulunan savunma sanayisi şirketlerimize, çalışanlarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."
ifadelerini kullandı.



#savunma sanayi
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