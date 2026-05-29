Savunma projeleri yazılıma alan açtı

Türk savunma sanayiinde son yıllarda yaşanan büyüme ve yerlileşme hamlesi, yalnızca savunma şirketlerini değil, yazılım ve teknoloji firmalarını da dönüştürüyor. Özellikle kamu güvenliği, akıllı şehircilik, veri yönetimi ve yapay zekâ alanlarında geliştirilen projeler, teknoloji şirketlerine yeni iş sahaları açarken, Ar-Ge yatırımlarını da hızlandırıyor. Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, şirketin ve sektörün bu dönüşüm doğrultusunda önemli bir yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YAKALADIK

Link Bilgisayar’ın 1984 yılında kurulan köklü bir teknoloji firması olduğunu belirten Geyik, “Eskiden daha çok ERP ve muhasebe süreçlerine odaklanan bir yapıdaydık. Ancak 2024 sonrasında ciddi bir dönüşüm sürecine girdik. Dijital projeler, bulut teknolojileri, sürdürülebilirlik, güvenlik teknolojileri ve yapay zekâ gibi branşlarda faaliyet gösteren çok daha geniş bir teknoloji şirketi haline geldik” şeklinde konuştu. Firmanın yaklaşık 80 kişilik teknoloji ekibine ulaştığını ifade eden Geyik, üniversitelerle yürütülen iş birliklerinin de Ar-Ge kapasitesini güçlendirdiğini kaydetti. Şaban Geyik, savunma ve güvenlik teknolojileri tarafında ASELSANNET, HAVELSAN ve kamu kurumlarıyla projelerde yer aldıklarını aktardı.

KAMU KURUMLARIYLA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Geyik, “Kritik tesis güvenliği, akıllı trafik sistemleri, yüz tanıma teknolojileri ve kamu güvenliği projelerinde çalışıyoruz. Türk savunma sanayiindeki gelişim, yerli yazılım işletmeleri için de önemli bir alan açtı. Artık yerli yazılımlar birçok kritik projede tercih edilmeye başladı” ifadelerini kullandı. Balıkesir Belediyesi’nin akıllı trafik projesini tamamladıklarını vurgulayan Geyik, farklı kamu yerleşkelerinde de güvenlik altyapı sistemlerini yürüttüklerini söyledi.





İHRACATÇI İÇİN ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER

Yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarının şirketin yeni büyüme stratejisinde önemli yer tuttuğunu dile getiren Şaban Geyik, geliştirdikleri “Susdex” platformuyla şirketlerin ESG ve sürdürülebilirlik skorlarını analiz etmeyi hedeflediklerini anlattı. Geyik “İhracat yapan şirketler için sürdürülebilirlik artık kritik hale geldi. Biz de doğrulanabilir ve akredite edilmiş bir skor sistemi üzerinde çalışıyoruz” dedi.



