UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026 sezonunun şampiyonu, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak final karşılaşmasıyla netleşecek. Puskas Arena’da sahne alacak dev mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Paris Saint-Germain (PSG) Arsenal maçı Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Peki PSG-Arsenal maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için karşı karşıya gelecek. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak final mücadelesi, futbolseverleri ekrana kilitleyecek.
PSG-Arsenal maçı ne zaman maç saat kaçta?
PSG-Arsenal final maçı 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Alman hakem Daniel Siebert maçta düdük çalacak. UEFA'nın bu sezon aldığı kararla final maçının başlama saati önceki yıllara göre daha erkene çekildi. PSG üst üste ikinci kez kupayı kazanmanın, Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmanın peşinde olacak.
Paris Saint-Germain (PSG) Arsenal maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Futbolseverler, bu büyük heyecanı şifresiz takip edebilecek.
PSG-Arsenal maçı muhtemel ilk 11’ler
PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres.