Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in geleceğine dair Avrupa futbol piyasasında sarsıcı transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Chelsea'nin başına geçen teknik direktör Xabi Alonso'nun, Real Madrid'den eski öğrencisi olan genç yeteneği ısrarla kadrosunda görmek istediği ve bu hamleyi bir "rüya transfer" olarak nitelendirdiği belirtiliyor. İspanyol ve İngiliz basınında çıkan son haberlere göre, Premier Lig devi Chelsea'nin Arda Güler'in bonservisi için 150 milyon euro gibi rekor bir ücreti gözden çıkarabileceği öne sürülüyor. Arda Güler, Temmuz 2023'te Real Madrid'e transfer oldu ve altı yıllık sözleşme imzalamıştı.
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. İspanya La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de yeni sezon planlamaları sürerken, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'i takımında görmek istiyor. Haberde, Alonso'nun Real Madrid'de birlikte çalıştığı genç yıldızı Londra ekibine kazandırmayı hedeflediği belirtilirken, olası transfer için "rüya transfer" ifadesi kullanıldı.
İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre ise Real Madrid yönetimi, Arda Güler'i herhangi bir takas operasyonuna dahil etmeyi düşünmüyor. Eflatun-beyazlıların, milli futbolcuyla ilgili olası bir ayrılık durumunda yalnızca bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapacağı öne sürüldü.
Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Chelsea'nin Arda Güler için ayırabileceği bütçe oldu. İddiaya göre İngiliz devi, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için 150 milyon euro seviyesine kadar çıkabilecek bir teklif hazırlayabilir.
Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli yıldız bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaparak toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı ve takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Real Madrid'de ayrılık rüzgarı sürüyor. Dani Carvajal'in ardından David Alaba da İspanyol devine veda etti. Sözleşmesi gelecek ay sona erecek olan tecrübeli savunmacının takımdan ayrıldığı resmen duyuruldu. Takım arkadaşının ayrılığı sonrası ilk mesaj paylaşan isimlerden biri Arda Güler oldu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alaba ile geçirdiği günleri anlatarak teşekkür etti. Arda Güler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"David Abi, Her zaman bu kadar kolay konuşabileceğim biri olduğun, tavsiyelerin ve ilk günden itibaren beni hoş karşılayıp evimde hissettirdiğin için teşekkür ederim.
Antrenman sonrası atış yarışmalarımız, frikik düellolarımız, aramızdaki tüm küçük bahisler ve tabii ki Türkiye tatilleri. O anları her zaman hatırlayacağım.
Senin gibi tüm zamanların en büyük oyuncularından biriyle sahayı paylaşmak bir ayrıcalıktı. Gelecek için sana ve güzel ailene her şeyin en iyisini diliyorum abi."