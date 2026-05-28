İstanbul semalarında F-16 Sesleri Son dakika: Saat 16.30’dan İtibaren Duyulabilir!

SOLOTÜRK, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi kutlamaları kapsamında gökyüzünde yapacağı gösteri için hazırlıklarını sürdürüyor. 28 Mayıs Perşembe günü saat 16.30’da çevre tanıma uçuşu gerçekleştirecek ekip nedeniyle oluşabilecek sesler için vatandaşların endişe etmemesi gerektiği bildirildi.
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, gökyüzünde şova imza atacak. Gösteriyi canlı gözlerle takip etmek, o anların heyecanına ortak olmak isteyen binlerce vatandaş ise arama motorlarında şimdiden saat ve izleme noktalarına dair detayları sorgulamaya başladı. SOLOTÜRK, fetih kutlamaları kapsamında tek bir günle sınırlı kalmayıp İstanbullulara iki güne yayılan bir program sunacak. Bu kapsamda gökyüzündeki ilk hareketlilik bugün başlıyor.
Bugün (28 Mayıs Perşembe) Yenikapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Uçuş nedeniyle kent genelinde ses patlaması meydana gelebilir.
SOLOTÜRK uçuşu ne zaman, saat kaçta?
SOLOTÜRK'ün İstanbul’daki heyecan verici programı iki aşamalı olarak icra edilecek:
28 Mayıs Perşembe (Bugün): Pilotlar ilk olarak saat 16.30’da Yenikapı Meydanı üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirecek. Bu kısa ısınma turunun hemen ardından, saat 16.45’te ise İstanbul Boğazı semalarında göz alıcı bir 'Boğaz Selamlama' uçuşu yapılacak. 29 Mayıs Cuma (Yarın): Fethin yıl dönümündeki asıl büyük nefes kesici ana gösteri uçuşu ise saat 18.00’de başlayacak.
Uçuşların ana üssü ve etkinlik merkezi tarihi yarımadanın sahil hattı olacak. Çevre tanıma uçuşu ile cuma günkü büyük koreografi ağırlıklı olarak Yenikapı Meydanı ve Yenikapı sahil şeridi üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla gösteriyi tam karşısından, en net açıyla izlemek isteyenlerin Yenikapı sahilinde yerini alması gerekiyor.
Perşembe günü saat 16.45'te yapılacak olan 'Boğaz Selamlama' uçuşu için ise İstanbul Boğazı'nı gören tüm yüksek noktalar, sahil şeritleri (Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy sahilleri, Ortaköy ve boğaz köprülerinin çevresi) seyir zevki yüksek izleme alanları sunacak.