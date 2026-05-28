Altın alacak ya da elindeki ziynet ürünlerini bozdurmayı planlayan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda kuyumcuların çalışma gün ve saatlerini araştırıyor. Bayramın ikinci gününde özellikle çeyrek altın, bilezik ve çeşitli ziynet ürünleri almak isteyenler, kuyumcuların açık olup olmadığını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini öğrenmek için güncel mesai bilgilerini yakından takip ediyor. İşte, kuyumcuların bayrama mesai saatleri.
Kurban Bayramı döneminde altın alım-satımı yapmayı planlayan ya da sevdiklerine takı hediyesi seçmek isteyen vatandaşlar, kuyumcuların çalışma takvimini ve mesai saatlerini yakından takip ediyor. Resmi tatil statüsünde olan bayram günlerinde devlet daireleri ve bankalar tamamen kapalı olurken, kuyumcular özel işletme kategorisinde yer aldıkları için çalışma düzenleri tamamen çarşı yönetimleri ve kuyumcu odalarının inisiyatifine bırakılıyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA KUYUMCULAR AÇIK MI?
Kuyumcuların bayram süresince çalışma durumları, işletme sahiplerinin kararlarına ve bulundukları bölgenin geleneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, kuyumcular bayramın ilk günü kapalı olup, sonraki günlerde ise işletme sahiplerinin tercihlerine göre açılabilirler.
Bu nedenle, Kurban Bayramı haftasında kuyumcuların açık olup olmadığını öğrenmek için yerel kuyumcularla doğrudan iletişime geçmeniz önerilir. Özellikle büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde (AVM) yer alan kuyumcular veya turistik bölgelerdeki bazı işletmeler açık olabilir. Bu nedenle, ziyaret etmeyi planladığınız sarrafın bayramda açık olup olmadığını öğrenmek için doğrudan ilgili işletmeyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.