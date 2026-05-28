Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İZSU su kesintisi! 28 Mayıs İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde su kesintisi var?

İZSU su kesintisi! 28 Mayıs İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde su kesintisi var?

09:3328/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre bugün Aliağa, Foça, Menemen ve Çiğli’de planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki 28 Mayıs İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde su kesintisi var? İşte İZSU su kesintisi güncel bilgiler.

İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Mayıs günü İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir’in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Mayıs Perşembe İzmur su kesintisi saatleri.

ALİAĞA ŞAKRAN SAYFİYE 28.05.2026 saat 09:21 ile 11:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 28.05.2026 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS 28.05.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.


ÇİĞLİ HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 28.05.2026 saat 09:14 ile 10:14 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

#İZSU
#İZSU su kesintisi
#İzmir
#Foça
#Menemen
#Aliağa
#Çiğli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT’de Emeklilik Şansı Yeniden Doğdu! Bir Belge Her Şeyi Değiştirecek: Eksik Günler İçin Yeni Hesaplama Dönemi