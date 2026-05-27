2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında son durum: İnfaz koruma memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadrolarında alım yapılacak

10:38 27/05/2026, Çarşamba
G: 27/05/2026, Çarşamba
Adalet Bakanı 15 bin personel alımı başvuruları için bekleyiş devam ediyor. İnfaz koruma memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadroları başta olmak üzere dev alım ne zaman yapılacak? Yeni haftaya giriş yaparken adayların beklentisi bir hayli arttı. Nisan ayı başvuru takvimi, KPSS şartı ve güncel kadro dağılımı haberimizde.

Adalet Bakanlığı, bünyesine 15 bin yeni personel alımı için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadrolarında yoğunlaşan alımlar kapsamında; infaz ve koruma memuru başta olmak üzere güvenlik görevlisi, şoför ve zabıt kâtibi gibi birçok pozisyonda istihdam sağlanması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

2026 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından planlanan 15 bin kişilik personel alımı süreci gündemdeki yerini koruyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi öngörülen kadrolara dair ayrıntılar netlik kazanmazken, başvuru şartları ve ilan takvimiyle ilgili resmi bir duyuru henüz paylaşılmış değil. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.



İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı; resmi ilan yayımlandığında netlik kazanacak. Adalet Bakanlığı personel alımı: Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefliyor. Geniş bir meslek grubunu kapsayan bu alımlar için açılması beklenen kadrolar şunlar:


•İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)


•Zabıt Kâtibi ve Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi (Büro Personeli)

•Mübaşir

•Koruma ve Güvenlik Görevlisi

•Teknisyen ve Tekniker

•Hemşire ve Sağlık Teknikeri

•Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

•Mühendis ve İstatistikçi

•İşaret Dili Tercümanı

•Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)









