EK DOĞUM İZNİ BAŞVURULARI BAŞLADI!





Analık izni süresi sona ermiş olsa bile, doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamayan çalışanlar için yeni bir düzenleme devreye alındı. Buna göre, talep edenlere 8 hafta ek analık izni hakkı tanınacak.

4 Mayıs itibarıyla ise ek doğum izni başvurularının alınmaya başladığı duyuruldu. Süreç Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yürütülürken, başvuruların ilgili şartları sağlayan çalışanlar için geçerli olacak.



