‘Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmadına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber doğum izni süresi de değişti. Doğum izni yasası son durum gelişmeleri, gündemde yakından takip edilen konulardan biri. Doğum izni süresinin uzatılması, ailelerin ve özellikle de çalışan annelerin taleplerinden biri. Peki, 24 haftalık annelik izni yararlanma şartları neler, doğum izni kaç gün oldu? İşte detaylar.
Doğum izni başvuruları, çalışan anne adaylarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte izin süresi, şartları ve başvuru süreci yeniden gündeme gelirken, ek doğum izni başvuruları başladı. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yürütülüyor. Doğum izninden yararlanabilmek için ise doğumun, ilgili yasal düzenlemede belirtilen tarihler ve sigortalılık şartları kapsamında gerçekleşmiş olması gerekiyor. Peki, 24 haftalık annelik izni yararlanma şartları neler? İşte tüm detaylar...
EK DOĞUM İZNİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Analık izni süresi sona ermiş olsa bile, doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamayan çalışanlar için yeni bir düzenleme devreye alındı. Buna göre, talep edenlere 8 hafta ek analık izni hakkı tanınacak.
4 Mayıs itibarıyla ise ek doğum izni başvurularının alınmaya başladığı duyuruldu. Süreç Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yürütülürken, başvuruların ilgili şartları sağlayan çalışanlar için geçerli olacak.
BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Başvurular 4 Mayıs bugün itibarıyla başladı ve 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.
24 HAFTALIK ANNELİK İZNİ YARARLANMA ŞARTLARI NELER?
İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için, doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şartı aranıyor. Bu tarihten önce, yani 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlar ise söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor.
DOĞUM İZNİ KULLANMAYA DEVAM EDENLER FAYDALANACAK MI?
Doğum izni sürecinde bulunan çalışanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak. Özel sektör ve kamu çalışanı olup halen izin kullanan annelerin rapor süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından güncellenecek.
Bu kapsamda anneler, sistem üzerinden doğum izninin ne zaman sona ereceğini ve kalan sürelerini kolayca görüntüleyebilecek.
DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANACAK?
Doğum izni kapsamında yapılan geçici rapor ödemeleri, güncellenen düzenlemelere göre yeniden hesaplanacak. Bu çerçevede ödeme süresinin 120 günden 168 güne çıkarılmasıyla birlikte, hesaplamaların da 24 haftalık süre üzerinden yapılacağı belirtiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı çalışan annelere yapılacak toplam ödemelerin, maaş ortalamasına göre değişeceği ifade ediliyor. Buna göre farklı gelir seviyelerinde ödenecek tutarlar da yeniden şekillenmiş durumda.
Öte yandan devlet memuru anneler için, doğum izni süresince maaş ödemelerinin kesintisiz şekilde devam edeceği ve bu süreçte tam maaş alınacağı bildiriliyor. Bu kapsamda yeni doğum yapan memur annelere toplam ödeme miktarının da daha yüksek seviyelere ulaştığı ifade ediliyor.